Отступные за Дембеле через год уменьшатся в два раза

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле этим летом подписал новый контракт с клубом. Сумма отступных за 25-летнего француза составляет 100 миллионов евро.

Как сообщает Foot Mercato, следующим летом сумма отступных уменьшится в два раза и станет равна 50 миллионам евро.

Игрок сборной Франции мог покинуть «Барселону» в это трансферное окно на правах свободного агента, но стороны заключили новое соглашение.

В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.