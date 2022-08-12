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Сегодня, 06:05

Отступные за Дембеле через год уменьшатся в два раза

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Усман Дембеле.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле этим летом подписал новый контракт с клубом. Сумма отступных за 25-летнего француза составляет 100 миллионов евро.

Как сообщает Foot Mercato, следующим летом сумма отступных уменьшится в два раза и станет равна 50 миллионам евро.

Игрок сборной Франции мог покинуть «Барселону» в это трансферное окно на правах свободного агента, но стороны заключили новое соглашение.

В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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