Отступные за Дембеле через год уменьшатся в два раза
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле этим летом подписал новый контракт с клубом. Сумма отступных за 25-летнего француза составляет 100 миллионов евро.
Как сообщает Foot Mercato, следующим летом сумма отступных уменьшится в два раза и станет равна 50 миллионам евро.
Игрок сборной Франции мог покинуть «Барселону» в это трансферное окно на правах свободного агента, но стороны заключили новое соглашение.
В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|0
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|0
|
8
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|0
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|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
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|0
|0
|0-0
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Результаты / календарь
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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