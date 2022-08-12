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Сегодня, 02:32

«Севилья» заинтересована в защитнике «Реала» Начо

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Начо Фернандес.
Фото Global Look Press

Защитник «Реала» Начо Фернандес может перейти в «Севилью». Как сообщает El Chiringuito, андалусийский клуб контактировал с представителями 32-летнего испанца.

Сам игрок хочет остаться в «Реале». Мадридский клуб готовит предложение по продлению контракта.

Действующее соглашение Начо рассчитано до 2023 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Начо сыграл в 41 матче и забил 3 гола. Также он получил 9 желтых карточек. Первый матч сезона-2022/23 в Суперкубке УЕФА игрок провел на скамейке запасных.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
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