«Севилья» заинтересована в защитнике «Реала» Начо

Защитник «Реала» Начо Фернандес может перейти в «Севилью». Как сообщает El Chiringuito, андалусийский клуб контактировал с представителями 32-летнего испанца.

Сам игрок хочет остаться в «Реале». Мадридский клуб готовит предложение по продлению контракта.

Действующее соглашение Начо рассчитано до 2023 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Начо сыграл в 41 матче и забил 3 гола. Также он получил 9 желтых карточек. Первый матч сезона-2022/23 в Суперкубке УЕФА игрок провел на скамейке запасных.