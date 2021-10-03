Отец Черышева рассказал о состоянии Дениса после травмы

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, «рассказал о состоянии сына.

«У него все нормально, тренируется, потихонечку возвращается в общую группу. Было небольшое повреждение, но сейчас все получше. Очень много травм в команде, поэтому не могут они никак разбежаться и выиграть. По срокам восстановления сказать ничего не могу. Мы люди суеверные, такие вещи не обсуждаем. Здесь очень много нюансов. Если честно, надеялись успеть к матчам сборной. Но здесь — мы предполагаем, а бог располагает», — сказал Черышев «СЭ».

Российский полузащитник «Валенсии» получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. В нынешнем сезоне он провел 4 матча за клуб6 в которых отличился результативной передачей.