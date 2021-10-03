Отец Черышева рассказал о состоянии Дениса после травмы
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, «рассказал о состоянии сына.
«У него все нормально, тренируется, потихонечку возвращается в общую группу. Было небольшое повреждение, но сейчас все получше. Очень много травм в команде, поэтому не могут они никак разбежаться и выиграть. По срокам восстановления сказать ничего не могу. Мы люди суеверные, такие вещи не обсуждаем. Здесь очень много нюансов. Если честно, надеялись успеть к матчам сборной. Но здесь — мы предполагаем, а бог располагает», — сказал Черышев «СЭ».
Российский полузащитник «Валенсии» получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. В нынешнем сезоне он провел 4 матча за клуб6 в которых отличился результативной передачей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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