"Оставайся сильным". "Барселона" поддержала Капарроса из "Севильи", у которого лейкоз

"Барселона" поддержала главного тренера "Севильи" Хоакина Капарроса, у которого врачи обнаружили хронический лейкоз.

– ФК Барселона выражает поддержку и привязанность. Оставайся сильным, – написала "Барселона" в Твиттере.

Сегодня, 7 апреля, пресс-служба "Севильи" сообщила о заболевании у Капарроса. 63-летний испанский специалист отметил, что это не мешает его работе в клубе.

"Это не мешает моей работе". У главного тренера "Севильи" обнаружили хронический лейкоз

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