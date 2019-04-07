"Оставайся сильным". "Барселона" поддержала Капарроса из "Севильи", у которого лейкоз

"Барселона" поддержала главного тренера "Севильи" Хоакина Капарроса, у которого врачи обнаружили хронический лейкоз.
– ФК Барселона выражает поддержку и привязанность. Оставайся сильным, – написала "Барселона" в Твиттере.
Сегодня, 7 апреля, пресс-служба "Севильи" сообщила о заболевании у Капарроса. 63-летний испанский специалист отметил, что это не мешает его работе в клубе.
"Это не мешает моей работе". У главного тренера "Севильи" обнаружили хронический лейкоз
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей
FC Barcelona sends all of our support and affection. Stay strong. https://t.co/hOYrkf65cT– FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 апреля 2019 г.
Загрузка...