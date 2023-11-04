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Сегодня, 17:57

«Жирона» в гостях одержала волевую победу над «Осасуной» и вышла на первое место в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Осасуна» — «Жирона».
Фото AFP

«Жирона» на выезде обыграла «Осасуну» в матче 12-го тура испанской ла лиги — 4:2.

Счет на 16-й минуте с передачи Артема Довбика открыл Иван Мартин. На 25-й минуте Анте Будимир восстановил равенство в счете, а на 55-й минуте вывел свою команду вперед.

На 71-й минуте счет сравнял Довбик, а 9 минут спустя с его передачи отличился Виктор Цыганков. На 90-й минуте окончательный счет установил Алеиш Гарсия.

«Жирона» (31 очко) вышла на первое место в ла лиге. «Осасуна» (13) идет на 11-м месте в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 16:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:4
Жирона

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Жирона
ФК Осасуна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
3
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
10
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
11
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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38 тур
3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 2 : 1
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 2 : 4
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 - : -
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 - : -
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 - : -
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 - : -
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
5.11 23:00
Реал – Р. Вальекано
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6.11 23:00
Хетафе – Кадис
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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 8 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9 1 4
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