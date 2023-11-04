Гюлер попал в заявку «Реала» на матч с «Райо Валльекано»

Полузащитник Арда Гюлер включен в заявку «Реала» на матч 12-го тура ла лиги с «Райо Валльекано». Об этом говорится на сайте королевского клуба. Игра состоится 5 ноября в Мадриде.

18-летний Гюлер перешел в «Реал» этим летом из «Фенербахче», но не сыграл за клуб ни одной игры из-за травмы колена, полученной на тренировке.