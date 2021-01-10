«Реал» сыграл вничью с «Осасуной», нанеся один удар в створ
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«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 0:0.
При этом мадридцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме и один удар — во вторую 45-минутку.
После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в ла лиге, «Осасуна» с 15 очками — на 19-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
18-й тур
«Осасуна» — «Реал» — 0:0
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Ойер, Иньиго Перес, Торрес, Р.Гарсия (Хони, 78), Монкайола, Кальери (Будимир, 77).
«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Менди, Модрич (Иско, 75), Кроос, Каземиру, Бензема, Азар (Диас, 75), Васкес, Асенсио (Вальверде, 66).
Судья: Сото Градо (Испания).
9 января. Памплона. Стадион «Эль Садар».
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