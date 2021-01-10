«Реал» сыграл вничью с «Осасуной», нанеся один удар в створ

«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Осасуной» со счетом 0:0.

При этом мадридцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме и один удар — во вторую 45-минутку.

После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в ла лиге, «Осасуна» с 15 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

«Осасуна» — «Реал» — 0:0

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Ойер, Иньиго Перес, Торрес, Р.Гарсия (Хони, 78), Монкайола, Кальери (Будимир, 77).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Менди, Модрич (Иско, 75), Кроос, Каземиру, Бензема, Азар (Диас, 75), Васкес, Асенсио (Вальверде, 66).

Судья: Сото Градо (Испания).

9 января. Памплона. Стадион «Эль Садар».