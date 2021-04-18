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«Атлетико» разгромил «Эйбар»

19:08
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«Атлетико» разгромил «Эйбар» в матче 33-го тура чемпионата Испании со счетом 5:0. По дублю оформили Анхель Корреа и Маркос Льоренте. Еще один мяч на счету Янника Карраско.

«Атлетико» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Реал», у которого сегодня матч с «Хетафе», на четыре очка.

«Эйбар» занимает 20-е место.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

«Атлетико» — «Эйбар» — 5:0 (2:0)

Голы: Корреа, 42 (1:0). Корреа, 44 (2:0). Феррейра-Карраско, 49 (3:0). Льоренте, 53 (4:0). Льоренте, 68 (5:0).

«Атлетико»: Облак, Савич (Фелипе, 74), Триппьер, Хименес, Лоди, Коке (Витоло, 61), Сауль, Эррера (Кондогбья, 70), Льоренте, Феррейра-Карраско (Торрейра, 70), Корреа (Дембеле, 61).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 72), Арбилья, Бургос, Родригес (Ресио, 72), Альварес, Гарсия (Инуи, 62), Посо, Атиенса, Дуфур (Оливейра, 63), Кике Гарсия (Кике, 72).

Предупреждение: Оливейра, 88.

Судья: Сото Градо (Испания).

18 апреля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

«Алавес» — «Уэска» — 1:0 (0:0)

Гол: Батталья, 85.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (Агиррегабирия, 46), Тачи, Томас Пина, Батталья, Понс (Пеллистри, 67), Хоселу (Гвидетти, 84), Лукас (Дейверсон, 84), Хота (Риоха, 89).

«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес, Пулидо, Инсуа, Вавро (Борха, 87), Галан, Москера (Микель Рико, 77), Сеоане (Думбья, 77), Рамирес (Серхио Гомес, 68), Мир, Феррейро (Эскриче, 77).

Предупреждения: Вавро, 30. Батталья, 60. Эскриче, 84.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

18 апреля. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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