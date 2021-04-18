«Атлетико» разгромил «Эйбар»
«Атлетико» разгромил «Эйбар» в матче 33-го тура чемпионата Испании со счетом 5:0. По дублю оформили Анхель Корреа и Маркос Льоренте. Еще один мяч на счету Янника Карраско.
«Атлетико» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Реал», у которого сегодня матч с «Хетафе», на четыре очка.
«Эйбар» занимает 20-е место.
Чемпионат Испании
Лига 1
33-й тур
«Атлетико» — «Эйбар» — 5:0 (2:0)
Голы: Корреа, 42 (1:0). Корреа, 44 (2:0). Феррейра-Карраско, 49 (3:0). Льоренте, 53 (4:0). Льоренте, 68 (5:0).
«Атлетико»: Облак, Савич (Фелипе, 74), Триппьер, Хименес, Лоди, Коке (Витоло, 61), Сауль, Эррера (Кондогбья, 70), Льоренте, Феррейра-Карраско (Торрейра, 70), Корреа (Дембеле, 61).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Рафа Суариш, 72), Арбилья, Бургос, Родригес (Ресио, 72), Альварес, Гарсия (Инуи, 62), Посо, Атиенса, Дуфур (Оливейра, 63), Кике Гарсия (Кике, 72).
Предупреждение: Оливейра, 88.
Судья: Сото Градо (Испания).
18 апреля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
«Алавес» — «Уэска» — 1:0 (0:0)
Гол: Батталья, 85.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (Агиррегабирия, 46), Тачи, Томас Пина, Батталья, Понс (Пеллистри, 67), Хоселу (Гвидетти, 84), Лукас (Дейверсон, 84), Хота (Риоха, 89).
«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес, Пулидо, Инсуа, Вавро (Борха, 87), Галан, Москера (Микель Рико, 77), Сеоане (Думбья, 77), Рамирес (Серхио Гомес, 68), Мир, Феррейро (Эскриче, 77).
Предупреждения: Вавро, 30. Батталья, 60. Эскриче, 84.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
18 апреля. Витория. Стадион «Мендисорроса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю