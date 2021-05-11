«Кадис» потерпел поражение в матче с «Осасуной»

«Осасуна» обыграла «Кадис» (3:2) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе хозяев оформил Анте Будимир. Еще один гол забил Роберто Торрес. У гостей отличились Иван Шапонич и Альберто Переа.

«Осасуна» имеет 44 очков и на данный момент занимает 11-е место. У «Кадиса» 43 очков и 12-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Осасуна» — «Кадис» — 3:2 (1:0)

Голы: Будимир, 38 (1:0). Шапонич, 49 — с пенальти (1:1). Будимир, 75 (2:1). Торрес, 86 — с пенальти (3:1). Переа, 90+1 (3:2).

«Осасуна»: Перес, У.Гарсия, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес (Крус, 88), Ойер (Торрес, 63), Р.Гарсия (Хони, 71), Торро, Будимир, Авила (Монкайола, 64), Мартинес (Гальего, 64).

«Кадис»: Хиль, Карселeн, Алькала, Эспино, Акапо (Переа, 20), Мауро, Йенссон, Гарридо (Помбо, 77), Лосано, Собрино (Негредо, 77), Шапонич (Искиэрдо, 69).

Предупреждения: Эспино, 27. Дав.Гарсия, 47. Видаль, 66. Карселeн, 86.

Судья: Хайме Латре (Испания).

11 мая. Памплона. Стадион «Эль Садар».