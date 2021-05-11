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«Алавес» в гостях обыграл «Эльче»

22:51
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«Эльче» проиграл «Алавесу» (0:2) в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании. Голами отметились Хоселу и Луис Риоха.

«Алавес» имеет 35 очков и на данный момент занимает 15-е место. У «Эльче» 30 очков и 19-я позиция, клуб находится в зоне вылета.

Чемпионат Испании. Лига 1

36-й тур

«Эльче» — «Алавес» — 0:2 (0:1)

Голы: Хоселу, 40 (0:1). Риоха, 54 (0:2).

«Эльче»: Гассанига, Паласиос, Диего Гонсалес, Кальво, Хосема (Пере Милья, 59), Марконе (Нино, 79), Мфулу (Пьятти, 57), Каррильо, Фидель, Бойе, Хосан (Родригес, 57).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Понс (Ксимо Наварро, 84), Хоселу (Дейверсон, 90), Мендес (Пеллистри, 78), Риоха (Хота, 78).

Предупреждения: Мендес, 2. Мфулу, 13. Тачи, 67. Томас Пина, 85. Дейверсон, 90+3.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

11 мая. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Эльче — Алавес

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