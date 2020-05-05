Одриосола может продолжить карьеру в «Севилье»

«Севилья» интересуется защитником «Реала» Альваро Одриосолой, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, клуб считает 24-летнего испанца усилением для основного состава и хочет воспользоваться тем, что «Бавария», за которую игрок выступает в сезоне-2019/20 на правах аренды, не собирается его выкупать, а «Реал» не видит защитника в составе своей команды.

Одриосола присоединился к «Баварии» на правах аренды зимой 2020 года. Футболист провел за мюнхенцев 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 16 миллионов евро.