Облак считает, что Феликс может стать одним из лучших в мире

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Леганесом» (1:0) во втором туре ла лиги, а также поделился мнением о перспективах Жоау Феликса, который отметился результативной передачей.

— Я знал, что у него большой талант, большой потенциал, — цитирует beIN Sports Облака. — Клуб приложил немало усилий, чтобы привести его сюда, и мы все согласны с тем, что приобрели качественного игрока. Наверняка он может стать одним из лучших. На данный момент играет очень хорошо, и, надеюсь, продолжит дарить нам радость.

Это была сложная игра. У любой команды будут проблемы с «Леганесом». Витоло вышел и забил победный гол, но в целом вся команда действовала хорошо. Мы хорошо защищались, терпели. Важно знать, как это делать, потому что ты не можешь доминировать всю игру.

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