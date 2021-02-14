Облак прокомментировал непростую адаптацию Гризманна в «Барселоне»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался об адаптации форварда Антуана Гризманна в «Барселоне».

«Нелегко менять команду. Гризманну пришлось адаптироваться совершенно к другому стилю игры. Рад, что сейчас у него все хорошо», — цитирует Облака Telefoot.

Футболисты выступали вместе за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В этом сезоне француз провел 21 матч в ла лиге, забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.