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Пике вернулся в общую группу «Барселоны». Он не тренировался с ноября

14:53
Жерар Пике. Фото ФК "Барселона"
Жерар Пике. Фото ФК "Барселона"
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике сегодня, 14 февраля, вернулся в общую группу команды, сообщает Marca.

По данным источника, 34-летний испанец может сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в «ПСЖ», который состоится 16 февраля. Окончательное решение будет принято на тренировке в понедельник, 15 февраля.

21 ноября Пике получил травму в матче 10-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:1). И игрока было повреждение крестообразной связки.

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