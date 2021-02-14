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«Реал» — «Валенсия»: Черышев остался вне заявки

17:14
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«Реал» примет «Валенсию» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник Денис Черышев не попал в заявку «Валенсии» на эту встречу.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич, Винисиус, Асенсио, Бензема.

«Валенсия»: Доменеч, Тьерри Коррейа, Паулиста, Ферро, Гедеш, Солер, Гайя, Васс, Рачич, Вальехо, М.Гомес.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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