«Реал» — «Валенсия»: Черышев остался вне заявки
17:14
«Реал» примет «Валенсию» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Стали известны стартовые составы команд.
Российский полузащитник Денис Черышев не попал в заявку «Валенсии» на эту встречу.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Менди, Каземиру, Кроос, Модрич, Винисиус, Асенсио, Бензема.
«Валенсия»: Доменеч, Тьерри Коррейа, Паулиста, Ферро, Гедеш, Солер, Гайя, Васс, Рачич, Вальехо, М.Гомес.
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