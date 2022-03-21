Обамеянг поделился эмоциями после крупной победы «Барселоны» над «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о победе команды в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (4:0). В этой игре футболист оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Отличный день для команды, я очень счастлив, мы продолжаем двигаться в перед. Играли в свой футбол, рады победе. Когда ты играешь с такими парнями, ты можешь легко вписаться. Я выложился по полной, подготовился и много работал. Мы можем говорить о возрождении», — цитирует Обамеянга Footmercato.

32-летний форвард стал игроком «Барселоны» в зимнее трансферное окно. В 7 матчах за каталонцев он забил 7 голов и сделал 1 ассит.