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Сегодня, 07:56

Луис Суарес Мирамонтес назвал Анчелотти ненормальным после поражения «Реала» от «Барселоны»

Виктория Кравченко
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Легендарный игрок «Барселоны», футбольный тренер Луис Суарес Мирамонтес высказался о работе Карло Анчелотти в «Реале». После поражения мадридцев от каталонцев в эль класико (0:4) Суарес назвал тренера ненормальным.

«Даже сам Анчелотти не верит в то, что он делает. Он — ненормальный», — цитирует Мирамонтеса As.

«Барселона» не проигрывает на протяжении 12 матчей. С 54 очками каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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37 тур
38 тур
18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 1 : 0
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 1 : 0
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 0 : 0
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 0
20.03 23:00
Реал – Барселона
 0 : 4
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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