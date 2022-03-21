Луис Суарес Мирамонтес назвал Анчелотти ненормальным после поражения «Реала» от «Барселоны»

Легендарный игрок «Барселоны», футбольный тренер Луис Суарес Мирамонтес высказался о работе Карло Анчелотти в «Реале». После поражения мадридцев от каталонцев в эль класико (0:4) Суарес назвал тренера ненормальным.

«Даже сам Анчелотти не верит в то, что он делает. Он — ненормальный», — цитирует Мирамонтеса As.

«Барселона» не проигрывает на протяжении 12 матчей. С 54 очками каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.