Луис Суарес Мирамонтес назвал Анчелотти ненормальным после поражения «Реала» от «Барселоны»
Легендарный игрок «Барселоны», футбольный тренер Луис Суарес Мирамонтес высказался о работе Карло Анчелотти в «Реале». После поражения мадридцев от каталонцев в эль класико (0:4) Суарес назвал тренера ненормальным.
«Даже сам Анчелотти не верит в то, что он делает. Он — ненормальный», — цитирует Мирамонтеса As.
«Барселона» не проигрывает на протяжении 12 матчей. С 54 очками каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|29
|20
|6
|3
|59-25
|66
|
2
|Севилья
|29
|15
|12
|2
|40-19
|57
|
3
|Барселона
|28
|15
|9
|4
|56-29
|54
|
4
|Атлетико
|29
|16
|6
|7
|53-36
|54
|
5
|Бетис
|29
|15
|5
|9
|50-35
|50
|
6
|Р. Сосьедад
|29
|13
|9
|7
|29-29
|48
|
7
|Вильярреал
|29
|12
|9
|8
|48-27
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|29
|10
|10
|9
|42-43
|40
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|29-36
|38
|
11
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|33-32
|36
|
12
|Эспаньол
|29
|9
|9
|11
|35-41
|36
|
13
|Р. Вальекано
|28
|9
|5
|14
|29-34
|32
|
14
|Эльче
|29
|8
|8
|13
|30-40
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Гранада
|29
|6
|10
|13
|31-46
|28
|
17
|Кадис
|29
|5
|12
|12
|25-41
|27
|
18
|Мальорка
|29
|6
|8
|15
|26-49
|26
|
19
|Алавес
|29
|5
|7
|17
|23-48
|22
|
20
|Леванте
|29
|3
|10
|16
|31-58
|19
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.03
|23:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|19.03
|16:00
|
Алавес – Гранада
|2 : 3
|19.03
|18:15
|
Эльче – Валенсия
|0 : 1
|19.03
|20:30
|
Осасуна – Леванте
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|0 : 1
|20.03
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|1 : 0
|20.03
|18:15
|
Кадис – Вильярреал
|1 : 0
|20.03
|18:15
|
Сельта – Бетис
|0 : 0
|20.03
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 0
|20.03
|23:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|23
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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