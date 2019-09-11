Новым главным тренером «Валенсии» Черышева стал Селадес

Новым главным тренером «Валенсии» стал Альберт Селадес, сообщает официальный сайт клуба. 43-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2021 года. Ранее он тренировал молодежную и юношескую сборные Испании, а также был помощником Хулена Лопетеги в «Реале».

Сегодня с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Марселино. После 3 туров «Валенсия» с 4 очками занимает 10-е место в чемпионате Испании. В составе «летучих мышей» играет российский полузащитник Денис Черышев.