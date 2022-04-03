Аспас: «Арбитру оставалось назначить четвертый пенальти и пробить самому. Он хотел, чтобы Бензема оформил хет-трик»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал работу главного арбитра матча 30-го тура ла лиги с «Реалом» (1:2) Пабло Фуэртеса.

«Арбитру оставалось лишь назначить четвертый пенальти и пробить его самому, — приводит слова Аспаса Marca. — Кажется, он хотел, чтобы Бензема оформил хет-трик«.

По мнению нападающего, «Сельта» играла хорошо, несмотря на то что осталась без очков.

«Для меня главное — выигрывать, и не важно, заслуженно или нет. Я победитель, мне нравится побеждать. А сегодня я пойду домой с ощущением, что меня обманули», — сказал он.

Встреча «Реала» с «Сельтой» проходила в Виго. Главный арбитр игры назначил три пенальти в ворота хозяев. Нападающий «Реала» Карим Бензема смог реализовать два из них. Единственный мяч в составе «Сельты» забил нападающий Нолито.