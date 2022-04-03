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Сегодня, 07:45

Лапорта верит, что «Барселона» может стать чемпионом в этом сезоне ла лиги

Лапорта прокомментировал результаты «Барселоны» в этом сезоне
Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что каталонцы поборются за чемпионство в ла лиге уже в нынешнем сезоне.

«Уверен, мы можем стать чемпионами. Мы сделаем это. Могу доказать это простыми аргументами: сейчас мы очень сильны, команда начала работать в полную силу, у нас появился тренер, который имеет четкие идеи и заставляет нас играть в наш подлинный стиль футбола, мы восстановили наши ценности, и мы должны идти с оптимизмом и волей к титулу.

Будет непросто, но это выполнимо. Мы никого не хотим обидеть и уважаем своих соперников. Мне ясно, что для того, чтобы стремиться к победе в ла лиге, мы должны выигрывать матч за матчем», — цитирует Лапорту AS.

Каталонцы идут на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 54 очка, у лидирующего «Реала» — 69 очков.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Барселона
Жоан Лапорта
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
4.04 22:00
Р. Сосьедад – Эспаньол
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Реал

 14
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Усман Дембеле

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Жорди Альба

Барселона

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Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
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Жюль Кунде

Севилья

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Атлетик

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