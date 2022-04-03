Лапорта верит, что «Барселона» может стать чемпионом в этом сезоне ла лиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что каталонцы поборются за чемпионство в ла лиге уже в нынешнем сезоне.

«Уверен, мы можем стать чемпионами. Мы сделаем это. Могу доказать это простыми аргументами: сейчас мы очень сильны, команда начала работать в полную силу, у нас появился тренер, который имеет четкие идеи и заставляет нас играть в наш подлинный стиль футбола, мы восстановили наши ценности, и мы должны идти с оптимизмом и волей к титулу.

Будет непросто, но это выполнимо. Мы никого не хотим обидеть и уважаем своих соперников. Мне ясно, что для того, чтобы стремиться к победе в ла лиге, мы должны выигрывать матч за матчем», — цитирует Лапорту AS.

Каталонцы идут на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 54 очка, у лидирующего «Реала» — 69 очков.