Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал эпизоды с пенальти в матче 30-го тура ла лиги с «Сельтой» (2:1).

«Я видел первый и второй, — приводит слова Куртуа официальный сайт мадридского клуба. — Третий было сложно разглядеть из моих ворот, но если ты выставляешь ногу, то... Нам тоже ставили такие 11-метровые. В кои-то веки «Реалу» дали три пенальти в одном матче».

Также вратарь прокомментировал эпизод с незасчитанном голом нападающего клуба из Виго Яго Аспаса после офсайда.

«Гальярдо пробил головой, я отбил в штангу. Но Аспас был в офсайде и помешал Алабе вынести мяч. Это вне игры, Яго это понял, все нормально», — сказал он.

Встреча «Реала» с «Сельтой» проходила в Виго. Главный арбитр игры Пабло Фуэртес назначил три пенальти в ворота хозяев. Нападающий «Реала» Карим Бензема смог реализовать два из них. Единственный мяч в составе «Сельты» забил нападающий Нолито.