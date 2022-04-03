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Куртуа — о матче с «Сельтой»: «В кои-то веки «Реалу» дали три пенальти»

Куртуа оценил спорные моменты матча «Реала» с «Сельтой» в ла лиге
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал эпизоды с пенальти в матче 30-го тура ла лиги с «Сельтой» (2:1).

«Я видел первый и второй, — приводит слова Куртуа официальный сайт мадридского клуба. — Третий было сложно разглядеть из моих ворот, но если ты выставляешь ногу, то... Нам тоже ставили такие 11-метровые. В кои-то веки «Реалу» дали три пенальти в одном матче».

Также вратарь прокомментировал эпизод с незасчитанном голом нападающего клуба из Виго Яго Аспаса после офсайда.

«Гальярдо пробил головой, я отбил в штангу. Но Аспас был в офсайде и помешал Алабе вынести мяч. Это вне игры, Яго это понял, все нормально», — сказал он.

Встреча «Реала» с «Сельтой» проходила в Виго. Главный арбитр игры Пабло Фуэртес назначил три пенальти в ворота хозяев. Нападающий «Реала» Карим Бензема смог реализовать два из них. Единственный мяч в составе «Сельты» забил нападающий Нолито.

Источник: https://www.realmadrid.com/en/news/2022/04/02/courtois-the-win-was-important-because-its-a-tough-ground-to-play-at

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15%

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25%

1.75

1X

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1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Тибо Куртуа
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Форвард «Сельты» Нолито остался недоволен работой судей в матче с «Реалом»
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
15
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
20
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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38 тур
2.04 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 0
2.04 17:15
Леванте – Вильярреал
 2 : 0
2.04 19:30
Сельта – Реал
 1 : 2
2.04 22:00
Атлетико – Алавес
 4 : 1
3.04 15:00
Атлетик – Эльче
 - : -
3.04 17:15
Бетис – Осасуна
 - : -
3.04 19:30
Валенсия – Кадис
 - : -
3.04 19:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
3.04 22:00
Барселона – Севилья
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Винисиус Жуниор

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Карим Бензема

Реал

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Усман Дембеле

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Жорди Альба

Барселона

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Хетафе

 25 2 4
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Жюль Кунде

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