Обамеянг провел тренировку в составе «Барселоны». Его трансфер из «Арсенала» еще не оформлен

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг присутствовал на тренировке «Барселоны». Его фотографии в форме каталонского клуба появились в интернете.

Here's Pierre-Emerick Aubameyang in the background during his first training session as new Barcelona player today ??? #FCB @tjuanmarti



Deal not official yet but contracts have been signed and registered. ?? pic.twitter.com/MJrwpNle5I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2022

Отметим, что права на игрока все еще принадлежат «Арсеналу», а о его трансфере не было объявлено официально.

32-летний габонец покинет лондонцев и бесплатно перейдет в «Барселону». Поскольку форвард уже является свободным агентом, каталонский клуб может объявить о его переходе после окончания трансферного окна.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Ранее его лишили капитанской повязки в английской команде за нарушение дисциплины.