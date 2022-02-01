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Сегодня, 17:08

Обамеянг провел тренировку в составе «Барселоны». Его трансфер из «Арсенала» еще не оформлен

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг провел тренировку в составе «Барселоны»
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг присутствовал на тренировке «Барселоны». Его фотографии в форме каталонского клуба появились в интернете.

Отметим, что права на игрока все еще принадлежат «Арсеналу», а о его трансфере не было объявлено официально.

32-летний габонец покинет лондонцев и бесплатно перейдет в «Барселону». Поскольку форвард уже является свободным агентом, каталонский клуб может объявить о его переходе после окончания трансферного окна.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Ранее его лишили капитанской повязки в английской команде за нарушение дисциплины.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
0
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2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Бетис

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Винисиус Жуниор

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Реал

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П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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