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Сегодня, 14:43

Лапорта заявил, что «Барселона» представит Обамеянга на этой неделе

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о трансфере из «Арсенала» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Вчера закрылось трансферное окно, и нам удалось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков, — цитирует президента Mundo Deportivo. — На этой неделе, если все сложится хорошо, мы представим Обамеянга. Сейчас мы хотим работать над тем, чтобы переломить экономическую ситуацию. Хотим положить конец черному периоду в нашей истории. Нам нужен светлый».

Ранее сообщалось, что 32-летний габонец покинул «Арсенал» и бесплатно перейдет в «Барселону». Поскольку форвард уже является свободным агентом, каталонский клуб может объявить о его переходе после окончания трансферного окна.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220201/1001744696/rueda-prensa-laporta-sobre-resultados-forensic-directo.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
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 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
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 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
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 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
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 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
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Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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