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Нападающий «Хетафе» Гальего перешел в «Осасуну»

12:25
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Нападающий «Хетафе» Энрик Гальего перешел в «Осасуну». Клуб арендовал 33-летнего испанца до конца сезона с опцией обязательного выкупа за 2 миллиона евро, сообщает официальный сайт «Осасуны».

Гальего перешел в «Хетафе» прошедшим летом из «Уэски» за 6 миллионов. Однако он провел за команду только 9 матчей и не отметился результативными действиями.

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