Нападающий Фати хочет остаться в «Барселоне»

Испанский нападающий Ансу Фати хочет остаться в «Барселоне», сообщает представитель футболиста Жорже Мендеш.

«Ансу Фати хочет остаться в «Барсе». Он забил три гола в последних двух матчах, он топ-игрок... Однажды он станет обладателем «Золотого мяча», поверьте мне. Сделка по Рубену Невешу? Сохраняйте спокойствие», — приводит слова Мендеша Caught Offside.

В сезоне-2022/23 Фати принял участие в 36 матчах за «Барселону» в ли лиге, забил семь голов и отдал три результативные передачи.