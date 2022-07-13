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Сегодня, 17:08

Нападающий «Барселоны» Тринкан перешел в «Спортинг» на правах аренды

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Франсишку Тринкан.
Фото ФК «Спортинг»

Нападающий «Барселоны» Франсишку Тринкан перешел в «Спортинг» на правах аренды с возможностью выкупа, информирует пресс-служба лиссабонского клуба.

«Я очень рад быть здесь (в «Спортинге»). Я ждал этого момента, и наконец это произошло. Я считаю, что я значительно вырос в последние годы, и это поможет мне в новом сезоне. Хочу продолжать развиваться и показать свой максимум на каждой тренировке и в каждой игре. Я сделаю все, чтобы «Спортинг» играл как можно лучше», — цитирует Тринкана пресс-служба «Спортинга».

В прошедшем сезоне 22-летний Тринкан выступал за «Вулверхэмптон» на правах аренды. Португалец провел 30 матчей за «волков» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.sporting.pt/pt/noticias/futebol/equipa-principal/2022-07-13/francisco-trincao-vou-dar-tudo-pelo-sporting-cp
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