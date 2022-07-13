Нападающий «Барселоны» Тринкан перешел в «Спортинг» на правах аренды
Нападающий «Барселоны» Франсишку Тринкан перешел в «Спортинг» на правах аренды с возможностью выкупа, информирует пресс-служба лиссабонского клуба.
«Я очень рад быть здесь (в «Спортинге»). Я ждал этого момента, и наконец это произошло. Я считаю, что я значительно вырос в последние годы, и это поможет мне в новом сезоне. Хочу продолжать развиваться и показать свой максимум на каждой тренировке и в каждой игре. Я сделаю все, чтобы «Спортинг» играл как можно лучше», — цитирует Тринкана пресс-служба «Спортинга».
В прошедшем сезоне 22-летний Тринкан выступал за «Вулверхэмптон» на правах аренды. Португалец провел 30 матчей за «волков» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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2
|Барселона
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
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|0
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Результаты / календарь
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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