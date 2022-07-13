Агент Сигал: «Хуан Мата может продолжить карьеру в «Атлетико» или «Реале»

Футбольный агент Роб Сигал прокомментировал будущее полузащитника Хуана Маты.

34-летний испанец по окончании сезона покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

«Даже в свои 34 года, я думаю, что он перейдет в топ-клуб. Предполагаю, что в итоге это будет испанская команда. Он мог бы без проблем вписаться в систему «Атлетико». Он может подойдет даже «Реалу». Я определенно вижу, что в конце лета он пополнит один из топ-клубов Испании», — цитирует Сигала CaughtOffside.

После восьми с половиной лет в «МЮ» Мата должен был стать послом «красных дьяволов». Однако хавбек принял решение пока продолжить карьеру.