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Агент Сигал: «Хуан Мата может продолжить карьеру в «Атлетико» или «Реале»

Агент Сигал заявил, что Мата может перейти в «Атлетико» или «Реал»
Руслан Минаев
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Футбольный агент Роб Сигал прокомментировал будущее полузащитника Хуана Маты.

34-летний испанец по окончании сезона покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

«Даже в свои 34 года, я думаю, что он перейдет в топ-клуб. Предполагаю, что в итоге это будет испанская команда. Он мог бы без проблем вписаться в систему «Атлетико». Он может подойдет даже «Реалу». Я определенно вижу, что в конце лета он пополнит один из топ-клубов Испании», — цитирует Сигала CaughtOffside.

После восьми с половиной лет в «МЮ» Мата должен был стать послом «красных дьяволов». Однако хавбек принял решение пока продолжить карьеру.

Источник: https://www.caughtoffside.com/2022/07/13/ronaldo-wants-chelsea-for-commercial-reasons-real-madrid-will-be-monitoring-tuchel-and-mounts-poor-judgement-could-see-him-lose-thousands-of-pounds/
Хуан Мата
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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