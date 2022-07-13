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Сегодня, 14:49

Лапорта подтвердил, что «Барселона» подпишет новый контракт с Дембеле

Иван Торопцев
Корреспондент
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Усман Дембеле.
Фото Reuters

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб подпишет новый контракт с нападающим Усманом Дембеле.

Также Лапорта заявил, что в ближайшее время клуб представит новичка команды форварда Рафинью. Сегодня, 13 июля, клуб объявил о принципиальной договоренности по трансферу.

«Да, на этой неделе мы собираемся подписать контракты с Рафиньей и Дембеле и провести презентацию с их участием», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты.

Сегодня, 13 июля, сообщалось, что 25-летний Дембеле успешно прошел медицинский осмотр и подпишет контракт с «Барселоной» на два года.

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. 1 июля у футболиста истек срок действия контракта с испанским клубом, игрок стал свободным агентом.

Усман Дембеле
Футбол
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«Барселона» объявила о договоренности с «Лидсом» по трансферу Рафиньи
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