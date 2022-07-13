Лапорта подтвердил, что «Барселона» подпишет новый контракт с Дембеле
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб подпишет новый контракт с нападающим Усманом Дембеле.
Также Лапорта заявил, что в ближайшее время клуб представит новичка команды форварда Рафинью. Сегодня, 13 июля, клуб объявил о принципиальной договоренности по трансферу.
«Да, на этой неделе мы собираемся подписать контракты с Рафиньей и Дембеле и провести презентацию с их участием», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты.
Сегодня, 13 июля, сообщалось, что 25-летний Дембеле успешно прошел медицинский осмотр и подпишет контракт с «Барселоной» на два года.
Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. 1 июля у футболиста истек срок действия контракта с испанским клубом, игрок стал свободным агентом.
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16
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17
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18
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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