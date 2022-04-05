Нападающий «Барселоны» Депай может продолжить карьеру в чемпионате Англии

«Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон» проявляют интерес к Мемфису Депаю

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Superdeporte.

Контракт 28-летнего футболиста с каталонцами истекает летом 2023 года.

По данным источника, в игроке заинтересованы «Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон». Футболистом ранее также интересовался «Ювентус».

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро. В этом сезоне игрок провел 21 матч в ла лиге, забив 10 голов и сделав 2 ассиста.