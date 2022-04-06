«Барселона» в ближайшее время обсудит условия нового контракта с Дембеле

«Барселона» в ближайшее время проведет новые переговоры с агентами нападающего Усмана Дембеле, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, представители каталонского клуба успешно пообщались с представителями футболиста в Марракеше. В ближайшие недели стороны встретятся вновь, чтобы обсудить условия нового контракта 24-летнего француза, в том числе зарплату игрока.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2022 года.