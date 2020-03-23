Mundo Deportivo: в структуре «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В системе «Барселоны» зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает Mundo Deportivo. Заболели главный скаут каталонцев по Южной Америке Андре Кюри и его жена.

Они изолированы в доме в Сан-Паулу. В данный момент испытывают легкое недомогание. Им предписано принимать жаропонижающее средство в случае температуры.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.