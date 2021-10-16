Моуринью хочет видеть Пуча в «Роме»
Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может продолжить карьеру в Италии. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в 22-летнем испанце.
В сезоне-2021/22 Пуч принял участие в 4 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
После 7 туров серии А «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю