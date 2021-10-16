«Реал» предложил Погба 14 миллионов евро в год. «Манчестер Юнайтед» готов платить 20 миллионов
«Реал» продолжает сохранять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. Мадридцы готовы платить 28-летнему игроку сборной Франции 14 миллионов евро в год после вычета налогов, сообщает ABC.
Испанский клуб также предложит Погба и его агенту Мино Райоле подписной бонус в размере около 30 миллионов на двоих.
Тем временем, «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить футболиста. «МЮ» предложил Погба новый 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро за сезон.
Напомним, что полузащитник 30 июня 2022 года может стать свободным агентом.
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