Агуэро: «Роналду больше форвард, чем Месси»

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

«Роналду больше форвард, чем Месси. У него, как и у любого бомбардира, есть уверенность.

Криштиану забивает, забивает и забивает", — приводит слова Агуэро Record со ссылкой на El Pais.

В текущем сезоне Роналду провел 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 5 голов. Месси провел 5 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил 1 гол.