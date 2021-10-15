Агуэро: «Роналду больше форвард, чем Месси»
Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.
«Роналду больше форвард, чем Месси. У него, как и у любого бомбардира, есть уверенность.
Криштиану забивает, забивает и забивает", — приводит слова Агуэро Record со ссылкой на El Pais.
В текущем сезоне Роналду провел 6 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил 5 голов. Месси провел 5 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.record.pt/internacional/paises/espanha/barcelona/detalhe/agero-o-meu-pai-sempre-me-disse-que-eu-jogava-mal-ate-hoje
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