Мориба вместо сборной Испании решил играть за Гвинею

Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба определился, за сборную какой страны он будет играть. Хавбек намерен выступать за Гвинею, а не за Испанию, утверждает Cadena SER.

Мориба, рожденный в столице Гвинеи (Конакри), провел 9 матчей за испанские команды U17 и U18, но продолжать играть за европейскую сборную не захотел.

Ожидается, что футболист «Барселоны» будет вызван на матч квалификации ЧМ-2022 против Гвинеи-Бисау, назначенный на 1 сентября.

Ранее из-за отказа 18-летнего хавбека подписывать новое соглашение с «Барселоной» клуб не взял игрока на предсезонные сборы в Германию. Футболист хочет покинуть каталонскую команду из-за возникшего конфликта.