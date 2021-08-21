Мориба вместо сборной Испании решил играть за Гвинею
Полузащитник «Барселоны» Илайш Мориба определился, за сборную какой страны он будет играть. Хавбек намерен выступать за Гвинею, а не за Испанию, утверждает Cadena SER.
Мориба, рожденный в столице Гвинеи (Конакри), провел 9 матчей за испанские команды U17 и U18, но продолжать играть за европейскую сборную не захотел.
Ожидается, что футболист «Барселоны» будет вызван на матч квалификации ЧМ-2022 против Гвинеи-Бисау, назначенный на 1 сентября.
Ранее из-за отказа 18-летнего хавбека подписывать новое соглашение с «Барселоной» клуб не взял игрока на предсезонные сборы в Германию. Футболист хочет покинуть каталонскую команду из-за возникшего конфликта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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