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«Валенсия» сыграла вничью с «Гранадой» в матче чемпионата Испании

22:40
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«Валенсия» не смогла обыграть «Гранаду» в выездном матче 2-го тура чемпионата Испании. Встречи завершилась со счетом 1:1.

На гол колумбийского форварда «Гранады» Луиса Суареса гости ответили точным ударом Карлоса Солера с пенальти на 88-й минуте.

В параллельном матче «Эспаньол» и «Вильярреал» разошлись нулевой ничьей.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Гранада» — «Валенсия» — 1:1 (1:0)

Голы: Суарес, 16 (1:0). Солер, 88 — с пенальти (1:1).

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Абрам (Милья, 46), Дуарте, Санчес, Нева, Монторо, Гоналон, Мончу (Пуэртас, 46), Бакка (Хорхе Молина, 67), Суарес (Мачис, 73).

«Валенсия»: Мамардашвили, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Коррейа, Солер (Хасон, 90+2), Рачич, Черышев (Диакаби, 90+5), Гонсалу Гедеш (Вальехо, 79), Гомес.

Предупреждения: Мончу, 45. Дуарте, 45+3. Санчес, 49. Альдерете, 65. Коррейа, 81.

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

21 августа. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

 

«Эспаньол» — «Вильярреал» — 0:0

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес (Баре, 75), Гомес, Педроса (Вила, 46), Хиль, Дардер, Эмбарба, Рауль де Томас, Пуадо (Меламед, 67), Димата (У Лэй, 67).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Манди, А.Морено (Раба, 74), Педраса (Эступиньян, 61), Фойт, Капуэ (Пенья, 87), Тригерос (Коклен, 61), Мойсес Гомес (Груневелд, 86), Ж.Морено, Диа.

Предупреждения: Капуэ, 23. Мойсес Гомес, 30. А.Морено, 36. Рауль де Томас, 41. Манди, 54. Хиль, 59. Баре, 90+2.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

21 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

Гранада - Валенсия

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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