«Валенсия» сыграла вничью с «Гранадой» в матче чемпионата Испании
«Валенсия» не смогла обыграть «Гранаду» в выездном матче 2-го тура чемпионата Испании. Встречи завершилась со счетом 1:1.
На гол колумбийского форварда «Гранады» Луиса Суареса гости ответили точным ударом Карлоса Солера с пенальти на 88-й минуте.
В параллельном матче «Эспаньол» и «Вильярреал» разошлись нулевой ничьей.
Чемпионат Испании. Лига 1
2-й тур
«Гранада» — «Валенсия» — 1:1 (1:0)
Голы: Суарес, 16 (1:0). Солер, 88 — с пенальти (1:1).
«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Абрам (Милья, 46), Дуарте, Санчес, Нева, Монторо, Гоналон, Мончу (Пуэртас, 46), Бакка (Хорхе Молина, 67), Суарес (Мачис, 73).
«Валенсия»: Мамардашвили, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Альдерете, Коррейа, Солер (Хасон, 90+2), Рачич, Черышев (Диакаби, 90+5), Гонсалу Гедеш (Вальехо, 79), Гомес.
Предупреждения: Мончу, 45. Дуарте, 45+3. Санчес, 49. Альдерете, 65. Коррейа, 81.
Судья: Дель Серро Гранде (Испания).
21 августа. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
«Эспаньол» — «Вильярреал» — 0:0
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес (Баре, 75), Гомес, Педроса (Вила, 46), Хиль, Дардер, Эмбарба, Рауль де Томас, Пуадо (Меламед, 67), Димата (У Лэй, 67).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Манди, А.Морено (Раба, 74), Педраса (Эступиньян, 61), Фойт, Капуэ (Пенья, 87), Тригерос (Коклен, 61), Мойсес Гомес (Груневелд, 86), Ж.Морено, Диа.
Предупреждения: Капуэ, 23. Мойсес Гомес, 30. А.Морено, 36. Рауль де Томас, 41. Манди, 54. Хиль, 59. Баре, 90+2.
Судья: Фигероа Васкес (Испания).
21 августа. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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