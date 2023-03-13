Мората не может выбрать между «Барселоной» и «Ювентусом»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората пока не знает, где хочет продолжить карьеру. Этим летом он, вероятно, покинет команду, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, испанец выбирает между «Ювентусом» и «Барселоной». Оба клуба рассматривают возможный трансфер 30-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно.

«Атлетико» готов расстаться с Моратой за 20 миллионов евро. В этом сезоне он провел 33 матча за мадридский клуб, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.