«ПСЖ» интересуется Усманом Дембеле из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в «ПСЖ», утверждает Diario Sport.

Интерес парижан вызван тем, что в контракте 25-летнего француза с каталонцами прописана опция возможного выкупа в размере 50 миллионов евро.

В текущем розыгрыше ла лиги Дембеле провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его соглашение с «Барселоной» рассчитано до лета 2024 года.