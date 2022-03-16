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Сегодня, 16:31

Модрич уговаривал Брозовича перейти в «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марцело Брозович и Лука Модрич.
Фото AFP

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович отклонил предложение «Реала». 29-летний хорват принял решение остаться в Италии и продлить контракт с миланским клубом, сообщает Tuttosport.

Мадридский клуб не только вел напрямую переговоры с футболистом, но и подключил полузащитника Луку Модрича. Капитан сборной Хорватии пытался уговорить партнера по национальной команде принять предложение «сливочных».

Новый контракт Брозовича с «Интером» будет рассчитан до 2026 года. Хавбек будет зарабатывать по новому соглашению 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Марцело Брозович принял участие в 37 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Лука Модрич
Марсело Брозович
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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36 тур
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Гомес Рауль де Томас

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