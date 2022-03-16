Модрич уговаривал Брозовича перейти в «Реал»

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович отклонил предложение «Реала». 29-летний хорват принял решение остаться в Италии и продлить контракт с миланским клубом, сообщает Tuttosport.

Мадридский клуб не только вел напрямую переговоры с футболистом, но и подключил полузащитника Луку Модрича. Капитан сборной Хорватии пытался уговорить партнера по национальной команде принять предложение «сливочных».

Новый контракт Брозовича с «Интером» будет рассчитан до 2026 года. Хавбек будет зарабатывать по новому соглашению 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Марцело Брозович принял участие в 37 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.