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«Барселона» подпишет контракт с полузащитником «Милана» Кессье до 2027 года, футболист будет получать 8 миллионов евро в год

«Барселона» подпишет контракт с полузащитником «Милана» Кессье до 2027 года
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Барселона» согласовала контракт с полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 25-летний ивуариец подпишет соглашение с каталонским клубом до 2027 года с зарплатой в 8 миллионов евро (6,5 миллиона в качестве зарплаты и 1,5 миллиона в виде бонусов). Также игрок получит солидную бонусную выплату за переход в команду.

В сезоне-2021/22 Кессье провел 29 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Контракт полузащитника с итальянским клубом действует до конца июня 2022 года.

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 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
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 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
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Сельта – Осасуна
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