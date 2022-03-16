«Барселона» подпишет контракт с полузащитником «Милана» Кессье до 2027 года, футболист будет получать 8 миллионов евро в год

«Барселона» согласовала контракт с полузащитником «Милана» Франком Кессье, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 25-летний ивуариец подпишет соглашение с каталонским клубом до 2027 года с зарплатой в 8 миллионов евро (6,5 миллиона в качестве зарплаты и 1,5 миллиона в виде бонусов). Также игрок получит солидную бонусную выплату за переход в команду.

В сезоне-2021/22 Кессье провел 29 матчей за «Милан», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Контракт полузащитника с итальянским клубом действует до конца июня 2022 года.