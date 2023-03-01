Модрич попросил руководство «Реала» приобрести защитника «Лейпцига» Гвардиола

Полузащитник «Реала» Лука Модрич посоветовал руководству мадридского клуба подписать защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, сообщает AS.

По информации издания, хавбек сказал руководству, что его соотечественник всерьез может усилить команду на долгие годы.

Действующее соглашение Гвардиола с немецкой командой рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел за «Лейпциг» 28 матчей и забил 2 гола.