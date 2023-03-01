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Агент Эдера Милитао рассказал, что игрок мог перейти в «Ювентус»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент защитника «Реала» Эдера Милитао рассказал, что игрок мог оказаться в «Ювентусе».

«Когда Милитао был в «Порту», у него была возможность перейти в «Ювентус», но он выбрал «Реал». При всем уважении к туринскому клубу, я считаю, что он сделал правильный выбор. Теперь он — опора команды», — приводит слов агента Madrid Xtra.

Милитао перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро. В сезоне-2022/23 бразильский защитник сыграл за мадридский клуб 30 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Контракт 25-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Madrid Xtra
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 - : -
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 - : -
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
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Р. Вальекано – Атлетик
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Бетис – Реал
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 15
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Реал

 11
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
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Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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