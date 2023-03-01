Агент Эдера Милитао рассказал, что игрок мог перейти в «Ювентус»

Агент защитника «Реала» Эдера Милитао рассказал, что игрок мог оказаться в «Ювентусе».

«Когда Милитао был в «Порту», у него была возможность перейти в «Ювентус», но он выбрал «Реал». При всем уважении к туринскому клубу, я считаю, что он сделал правильный выбор. Теперь он — опора команды», — приводит слов агента Madrid Xtra.

Милитао перешел в «Реал» летом 2019 года из «Порту» за 50 миллионов евро. В сезоне-2022/23 бразильский защитник сыграл за мадридский клуб 30 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

Контракт 25-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года.