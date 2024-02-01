Модрич не продлит контракт с «Реалом» и может завершить карьеру

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не продлит контракт с клубом, сообщает Cadena SER.

По данным источника, в клубе рассматривают 38-летнего хорвата в качестве игрока скамейки запасных, отдавая приоритет более молодым хавбекам: Федерико Вальверде, Джуду Беллингему, Эдуардо Камавинга и Орельену Тчуамени.

Модрич будет ждать предложения из Саудовской Аравии или МЛС. В случае отсутствия таковых полузащитник завершит карьеру летом после выступления на чемпионате Европы в составе сборной Хорватии.

Sport.es сообщал, что в «Реале» уверены в уходе Модрича и не будут предлагать ему контракт.

Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Контракт Модрича истекает летом 2024 года.

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