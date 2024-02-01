Модрич не продлит контракт с «Реалом» и может завершить карьеру
Полузащитник «Реала» Лука Модрич не продлит контракт с клубом, сообщает Cadena SER.
По данным источника, в клубе рассматривают 38-летнего хорвата в качестве игрока скамейки запасных, отдавая приоритет более молодым хавбекам: Федерико Вальверде, Джуду Беллингему, Эдуардо Камавинга и Орельену Тчуамени.
Модрич будет ждать предложения из Саудовской Аравии или МЛС. В случае отсутствия таковых полузащитник завершит карьеру летом после выступления на чемпионате Европы в составе сборной Хорватии.
Sport.es сообщал, что в «Реале» уверены в уходе Модрича и не будут предлагать ему контракт.
Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Контракт Модрича истекает летом 2024 года.
Трансферное окно в Европе закрывается: главные сделки в режиме онлайн
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|22
|17
|4
|1
|52-25
|55
|
2
|Реал
|21
|17
|3
|1
|45-14
|54
|
3
|Барселона
|22
|14
|5
|3
|44-29
|47
|
4
|Атлетико
|22
|15
|2
|5
|44-24
|47
|
5
|Атлетик
|22
|12
|6
|4
|38-21
|42
|
6
|Р. Сосьедад
|22
|9
|9
|4
|32-21
|36
|
7
|Бетис
|22
|8
|10
|4
|25-24
|34
|
8
|Валенсия
|22
|9
|5
|8
|27-26
|32
|
9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
|
10
|Хетафе
|21
|7
|8
|6
|28-28
|29
|
11
|Осасуна
|22
|7
|5
|10
|26-33
|26
|
12
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
13
|Р. Вальекано
|22
|5
|9
|8
|19-28
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|22
|2
|5
|15
|22-44
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|1 : 1
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 1
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|1 : 0
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|0 : 0
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|1 : 4
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|1 : 0
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|2 : 1
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|14
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3