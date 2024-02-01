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Сегодня, 12:04

Модрич не продлит контракт с «Реалом» и может завершить карьеру

Руслан Минаев
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич не продлит контракт с клубом, сообщает Cadena SER.

По данным источника, в клубе рассматривают 38-летнего хорвата в качестве игрока скамейки запасных, отдавая приоритет более молодым хавбекам: Федерико Вальверде, Джуду Беллингему, Эдуардо Камавинга и Орельену Тчуамени.

Модрич будет ждать предложения из Саудовской Аравии или МЛС. В случае отсутствия таковых полузащитник завершит карьеру летом после выступления на чемпионате Европы в составе сборной Хорватии.

Sport.es сообщал, что в «Реале» уверены в уходе Модрича и не будут предлагать ему контракт.

Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 24 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Контракт Модрича истекает летом 2024 года.

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Лука Модрич
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 22 14 5 3 44-29 47
4
 Атлетико 22 15 2 5 44-24 47
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 21 7 8 6 28-28 29
11
 Осасуна 22 7 5 10 26-33 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
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 Гранада 22 2 5 15 22-44 11
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 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
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13.01 16:00
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 1 : 1
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