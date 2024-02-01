Симеоне раскритиковал календарь Кубка Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне раскритиковал календарь Кубка Испании. В полуфинале турнира мадридский клуб встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Перед кубковым матчем «Атлетико» сыграет с «Реалом» 4 февраля, баски 2-го числа встретятся с «Мальоркой».

«Мне кажется несправедливым то, что у «Атлетика» есть на два дня больше на подготовку. Это неуважение со стороны федерации. Один день — нормально, но два — нет. Это вопрос уважения. Это важный полуфинал, федерация должна понимать, что у одной команды на два дня больше. Какая будет разница, если мы сыграем с «Атлетиком» в четверг, а не в среду? Никакой», — сказал Симеоне после матча с «Райо Вальекано» (2:1) в 20-м туре ла лиги.

Матч «Атлетико» — «Атлетик» состоится 6 февраля.