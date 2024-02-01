Карпин и Абаскаль хотели бы провести сборы в Испании

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ ответили на вопрос, где хотели бы провести сборы и турнир, помимо ОАЭ.

Карпин: Российские клубы в последнее время в основном или в Турции, или в ОАЭ. В январе в Турции обычно частые дожди, ветер, в общем, не все условия есть... Потому именно в январе в Дубай или Абу-Даби приезжает все больше команд. Насколько знаю, сюда даже экономически ездить стало выгоднее.

Абаскаль: А мне нравится Испания.

Карпин: Мне тоже, но нас туда не пускают.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли».