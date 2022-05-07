«Милан» хочет купить у «Реала» Марко Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.

По данным издания, миланский клуб хочет вить 26-летнего игрока в команде уже этим летом. «Реал» в свою очередь готов продлить контракт с вингером, который хочет получать 7 миллионов евро в год. «Милан» готов предложить лишь 5 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний испанец провел 40 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2023 года.