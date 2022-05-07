Жерар Пике восхитился игрой Мбаппе и Холанна

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что думает о нападающих Килиане Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлине Холанне из «Боруссии» Д.

«Эти парни входят в число лучших игроков мирового футбола. У них огромный потенциал, они могут выиграть «Золотой мяч».

Холанн — бомбардир, заточенный на голы. Мбаппе разносторонний игрок, способный играть на фланге и в центре. Они оба хороши», — цитирует Пике Marca.

Этим летом Холанн может стать игроком «Манчестер Сити», а Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ».