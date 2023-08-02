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Сегодня, 08:07

«Барселона» обыграла «Милан» в товарищеском матче

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» одержала победу над «Миланом» в товарищеской встрече се счетом 1:0.

Автором единственного гола стал форвард каталонской команду Ансу Фати, который отметился на 55-й минуте.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом» 8 августа, начало встречи — 21.00 мск. «Милан» встретится с «Монцей» 8 августа в 22.00 по московскому времени.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
ФК Милан
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5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
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10
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 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
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