«Барселона» обыграла «Милан» в товарищеском матче

«Барселона» одержала победу над «Миланом» в товарищеской встрече се счетом 1:0.

Автором единственного гола стал форвард каталонской команду Ансу Фати, который отметился на 55-й минуте.

В следующем матче «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом» 8 августа, начало встречи — 21.00 мск. «Милан» встретится с «Монцей» 8 августа в 22.00 по московскому времени.