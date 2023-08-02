Хави: «Дембеле попросил уйти, у него есть предложение от «ПСЖ», я немного разочарован»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об уходе вингера Усмана Дембеле из каталонского клуба.
«Дембеле был прямолинеен и попросил уйти. У него есть предложение от «ПСЖ». Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован», — сказал Хави на пресс-конференции.
Контракт игрока с каталонским клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что Дембеле решил уйти в «ПСЖ» после того, как «Барселона» предлагала включить его в сделку по переходу Килиана Мбаппе в каталонский клуб.
В минувшем сезоне вингер провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
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13
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14
|Кадис
|0
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|0
|0
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|0
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15
|Хетафе
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Гранада
|0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
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Хетафе – Барселона
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Кадис – Алавес
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|14.08
|22:30
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