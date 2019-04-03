Мичу получил должность технического секретаря в "Овьедо"

Бывший нападающий "Суонси" и "Наполи" Мичу получил должность в клубе "Овьедо", за который он выступал в прошлом сезоне.

Экс-футболист будет работать в команде в качестве технического секретаря. Напомним, что 33-летний испанец был вынужден прекратить играть в футбол из-за травмы лодыжки. Он завершил карьеру в 2017 году.

Мичу перешел в "Суонси" в 2012 году и в первом же сезоне забил 22 гола во всех турнирах. Но из-за травм нападающий отметился лишь тремя мячами в следующем сезоне и в 2014 году был отдан в аренду в "Наполи". Вот только проблемы со здоровьем позволили ему выйти на поле в составе неаполитанцев только в семи матчах.

В ноябре 2015 года он разорвал контракт с "Суонси". После этого выступал за "Лангрео" из четвертого дивизиона Испании, который тренировал его брат. В 16 матчах за эту команду он отметился девятью голами. В августе 2016 года он стал игроком "Овьедо", за который он вышел на поле в 27 матчах чемпионата Испании и забил один гол.

Он также получал вызов в состав сборной Испании, за которую провел 1 матч - игру отборочного турнира ЧМ-2014 против сборной Белоруссии (2:1).